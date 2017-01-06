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"Nasıl adam vurulur" diye 'şaka' yaptığı arkadaşını öldürdü!

Arkadaşını öldüren kişi kayıplara karıştı

06 Ocak 2017 21:40

Gaziantep’te, Özgür D.’nin “Adam nasıl vurulur?” diyerek doğrulttuğu tabancanın ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden 19 yaşındaki Abdulkadir Cin yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Abdulkadir Cin’in evine çağırdığı arkadaşlarından Özgür D. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayı doğrultup "Adam nasıl vurulur?" diyerek şakalaşmaya başladı. 

Arkadaşını öldürdü

Özgür D., parmağının iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan kurşun Abdulkadir Cin’in başına isabet etti.

Olayın ardından Özgür D. evden kaçarken, evde bulunanlar sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 Kayıplara karıştı

Olay yerinde inceleme yapan polis, olay sırasında evde bulunanların ifadesini alıp arkadaşı Abdulkadir Cin’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen Özgür D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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