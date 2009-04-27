NASCAR'da olaylı yarış Keselowski'nin



NASCAR Sprint Kupası'nda serinin 9. yarışı Alabama'daki Talladega Pisti'nde koşuldu. 188 turluk mücadeleyi sürpriz bir isim Brad Keselowski kazanırken, yarışa kazalar damgasını vurdu.



NASCAR Sprint Kupası serisinin en uzun pisti olan Talladega tarihi bir yarışa ev sahipliği yaptı.



Kolombiyalı sürücü Juan Pablo Montoya'nın pol pozisyonunda başladığı yarışın henüz 7. turunda içlerinde sürücüler klasmanı lideri Jeff Gordon'ın da bulunduğu zincirleme bir kaza yaşandı. Bu kazada 14 otomobil ağır hasar görürken 4 sürücü yarışa devam edemedi.



188 turluk mücadelenin ilerleyen kilometrelerinde liderlik 25 sürücü arasında toplam 60 kez el değiştirdi. Yarışın son 9 turuna girilirken bu kez de 9 otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldi.



Güvenlik aracı son 4 tura girilirken pistten çıkınca birincilik için büyük bir rekabet yaşanmaya başladı. Carl Edwards son 2 tura girilirken liderliği Ryan Newman'dan devraldı. Yarışın son metrelerinde 2. sırada bulunan Brad Keselowski, Edwards'ın hava boşluğundan çıkarak atak yapmak istedi. Edward rakibinin önünü kapatmaya çalışınca otomobilinin kontrolünü kaybetti ve arkadan gelen Ryan Newman'la çarpıştı. Brad Keselowski finiş çizgisine ilk sırada ulaşırken, Edwards'ın otomobili kullanılamaz hale geldi.



Chevrolet sürücüsü Keselowski yarış sonrası kariyerinin ilk Talladega zaferini kutlarken, Carl Edwards dereceye girebilmek için finiş çizgisine yürüyerek geldi ve 24. oldu.



Talladega'ya sürücüler klasmanı lideri olarak gelen Jeff Gordon yarışı 37. sırada tamamlayınca, liderliği 6. sırada finiş gören Kurt Busch'a kaptırdı.





