Nascar'da Johnson'dan 'hat-trick'



Nascar play-off'larının son yarışını Carl Edwards kazandı. Ancak Homestead-Miami Pisti'nde büyük kutlamayı Jimmie Johnson yaptı. Johnson, yarışta 15. sırada kalmasına karşın, art arda üçüncü Nascar şampiyonluğunu ilan etti.



Carl Edwards, Kevin Harvick ve Jamie Mc-Murray'nin önünde yarışın galibi oldu. Edwards, bu sezon tüm rakiplerinden daha fazla yarış kazandı. Fakat 9 birincilik bile şampiyonluğa ulaşmasına yetmedi.



Edwards, ünlü ters taklasını atarak galibiyet sevincini hayranlarıyla paylaştıktan sonra, Jimmie Johnson'ı kutlamaya gitti. Zira johnson, 15. sırada kalmasına karşın tarihi bir başarı yakaladı. Amerikalı pilot, son zaferini 1978'de elde eden Cale Yarborough dışında, art arda 3 yıl Nascar şampiyonluğuna ulaşan tek pilot oldu.



Johnson, yarıştan sonra takımı Hendrick Motorsports'a teşekkür etti ve yeni hedefini açıkladı; “Bence bu zafer, takım halinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bazı takımlar bize çok yakındı. Bizimle aynı hıza ulaşan pilotlar da oldu. Gelecek yıl dördüncü şampiyonluğumuzu elde etmek istiyorsak daha da güçlenmeliyiz. Bu bizim için gerçekten önemli bir hedef. Bu hedefe odaklanmış durumdayız. Fakat rakiplerimiz de giderek daha güçleniyor. İşimiz hiç kolay olmayacak."



Nascar'da 2009 sezonu, şubat ayında, Daytona'da start alacak.

