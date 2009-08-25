Nascar'da Busch pes etmedi

Bu sezon Bristol Pisti’nde yapılan ilk yarışı kazanan Kyle Busch, ikinci yarışta da zafere ulaştı. Busch böylece Nascar'da şampiyonluk umudunu sürdürdü.



36 yarıştan oluşan Nascar Sprint Kupası’nda sezonun 24. yarışı Tennessee'deki Bristol yarış pistinde yapıldı.



Pol pozisyonunda kariyerinin 1000 yarışına çıkan Mark Martin vardı. İlk kaza Joey Logano'nun Reed Sorenson ile temas ettikten sonra, lastiğini patlatıp spin atmasıyla gerçekleşti. 438. turda Sam Hornish Junior, Casey Mears'a da Kurt Busch'a çarptı. Bitime 9 tur kala meydana gelen kazada Michael Waltrip'in otomobilinden yakıt sızması mücadelenin durmasına neden oldu.



Kaza sırasında lider olan Kyle Busch, yarış yeniden başladığında yerini korudu ve bu sezonki 4. galibiyetini alarak şampiyona genel klasmanında 15.’likten 13. sıraya yükseldi.



Kyle Busch, böylece son 10 yarışta şampiyonluk için çekişen ilk 12 sıradaki pilotu mücadele ettiği Nascar play-offlarına kalma umudunu sürdürdü.



Mark Martin ikinci, Marcos Ambrose üçüncü sırada finiş görürken, Tonny Stewart 33. olmasına karşın şampiyona liderliğini sürdürdü.