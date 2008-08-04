Nascar'da açılışı Junior yaptı

Tempo24-



Sezona yeni takımı Hendrick Motorsports’a giren Dale Earnhardt Junior, 70 turluk yarışı önde tamamlamayı başardı.



Yarışın ilk 20 turu sorunsuz tamamlanırken, Jamie McMurray'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilk kaza yaşandı. McMurray yarış dışı kalırken, kazaya karışan diğer sürücü Denny Hamlin mücadeleyi sürdürdü ve finişi 9. sırada geçti.



Kyle Busch'un yaşadığı teknik problem sonrası bitime 3 tur kala yarışa yeniden start verildi. Son turlarda Earnhart Junior, yeni takım arkadaşlarının da desteğiyle Tony Stewart'ı geride bıraktı ve birincilik kürsüsüne çıktı.







Daytona Pisti’nde 11. kez zafere ulaşan Dale Earnhardt Junior, 2006 Mayıs'ından bu yana da ilk birinciliğini elde etti.

