NASA'yı utandıran buluş

T24-

Shiftdelete.net'in haberine göre, uzay insanlık için hâlâ en büyük gizemlerden biri. Bilimkurgu dizisi Uzay Yolu'nun (Star Trek) açılış jeneriğinde dediği gibi, uzay bizler için son sınır. Jules Verne gibi hayal gücü yüksek yazarlar kitaplarında defalarca uzayı fethetti ve bu sınırları aştı.



Ancak gerçek dünyada, uzayla ilgili en kapsamlı araştırmalar ve fotoğraflar hep NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından hazırlanıyordu. Robert Harrison adlı İngiliz bu yanılgıyı kıracak kadar şaşırtıcı bir olay gerçekleştirdi.



Harrison, Icarus Project (İkarus Projesi) adını verdiği bu mini deney sayesinde atmosfer ile uzay arasına bir balon göndermeyi başardı. 38 yaşındaki araştırmacının 500 sterlin'lik bir maliyetle hazırladığı bu helyum balonu dünyanın 35 km yukarısına çıkabiliyor.



'Evinde yaptığı basit düzenek ile uzaya ulaştı'





Harrison'ın hobi olarak uzaktan kumandalı helikopter kullanarak evinin fotoğraflarını çekmesiyle başlayan bu fikri, zaman içerisinde gelişerek bu hale geldi.



İngiliz maceraperest bu projeye başlarken hiçbir zaman başaramayacağını düşünüyordu. Ancak uzaya yolladığı 12 balon sayesinde giderek uzmanlaşan Rober Harrison, hazırladığı paraşüt ve takip sistemi sayesinde dünyanın fotoğraflarını rahatça çekebiliyor.



Harrison'ın şimdiki hedefi ise daha dayanıklı balonlarla uzaydan fotoğraflar çekebilmek.