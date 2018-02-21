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Dünya

NASA'nın yeni teknolojisi buzullardaki erimeyi net gösteriyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) –  Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen yenilikçi bir görüntüleme tekniği Antarktika buzullarındaki ciddi kayıpların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi

21 Şubat 2018 18:24

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) –  Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen yenilikçi bir görüntüleme tekniği Antarktika buzullarındaki ciddi kayıpların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. 

NASA uydu görüntüleme teknolojisiyle ulaşılan bulgular Batı Antarktika Buz Mantosu’ndaki erimelerin hızlandığını teyit etti ve çok daha büyük doğu komşusunda daimi bir akış belirlendi.

Bilgisayar görüntüleme tekniği ile NASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar uydusundan alınan binlerce görüntü bir araya getirilerek, buz mantosundaki hareket ve değişimler net bir şekilde grafikleştirilebiliyor.

Yeni çalışma hem Antartika buzullarında yapılacak ölçümler için bir temel oluşturacak, hem de deniz seviyesine olacak muhtemel etkiler tahmin edilirken sayısal modelleme için kullanılabilecek. Ayrıca bu yeni teknik çok daha fazla verinin daha hızlı işlenmesinin de yolunu açacak. (Fotoğraflı)

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