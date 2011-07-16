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Dünya

NASA'NIN UZAYI KEŞFİ SÜRECEK ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2011 16:58

-NASA'NIN UZAYI KEŞFİ SÜRECEK ANKARA (A.A) - 16.07.2011 - NASA'nın uzay mekiği programı, Atlantis'in yolculuğunun bir hafta sonra bitmesinin ardından sona erecek ancak NASA, uzayı keşif konusunda güçlü bir programı olduğunu, ABD'nin uzaydaki liderliğinin en az yarım yüzyıl daha devam edeceğinin şimdiden öngörülebildiğini açıkladı.  NASA Başkanı Charles Bolden, NASA'nın internet sitesinde yayımlanan bir konuşmasında, "Uzay Mekiği görevi sona eriyor ancak NASA'nın uzayı keşfi sürüyor" dedi.  Bolden, NASA'nın yeni hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Güneş sisteminin keşfi çerçevesinde uzak noktalara insan gönderilmesini sağlayacak araçlar tasarlanıp yapılıyor. Bu çerçevede Mars görevi için çalışılıyor. Orion kapsülü esas alınarak, Çok Amaçlı Mürettebat Aracı geliştirilecek. Bu araç 4 astronotu 21 günlük görevlere götürebilecek.  Yakında, dünyanın alçak yörüngesinin dışına yönelik ağır yük Uzaya Fırlatma Sistemi ile ilgili tasarımlar konusunda bir açıklama yapılacak. Güneş Sistemi'nin keşfi çerçevesinde güneş enerjisinden hız kazanan uzay yolculuğu, dünya yörüngesinde yakıt ikmal merkezleri, uzayda radyasyondan korunma ve uzayda yaşam destek sistemleri gibi, yeni teknolojiler üzerinde çalışılıyor.  Amerikalı astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yılık 365 günü ve günün 24 saati kalmaya devam edecek.  Uzaydaki gök taşlarının, kuyrukluyıldızların yakından izlenerek yapıları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan araçların gönderilmesine devam edilecek ve bunun yanı sıra, Ay görevlerine geri dönülecek. Mars'taki mikrobiyolojik yaşamın ip uçlarını aramak üzere Curiosity aracı kasımda gönderilecek. 2012 Mart'ında da Nükleer Spektroskofik Teleskop fırlatılacak. Bu teleskop ile uzaydaki karadelikler incelenecek, uzaydaki süpernova patlamalarının haritası çıkarılacak, en aşırı derecede aktif galaksiler üzerinde çalışılacak.  Dünyanın, Güneş Sistemi'nin ve evrenin yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni teknolojik bilgilerin geliştirilmesine devam edilecek."

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