NASA'nın turistlerini uzaya Türk firması uçuracak

ABD'de yaşayan Fatih ve Eren Özmen çiftinin sahip olduğu Sierra Nevada Corporation (SNC), Amerikan Uzay Dairesi (NASA) tarafından uzaya ticari yolculuk projesini gerçekleştirmek için seçilen dört firmadan biri oldu.

Radikal'in haberine göre, Uzaya yolculuk projesi için NASA tarafından geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar fon alan Nevada merkezli Sierra Nevada Corporation, uzaya ticari yolculuk geçekleştirmek için, SpaceX, Boeing, Blue Origin LLC ile yarışıyor. New York merkezli iş portalı www.turkavenue.com internet sitesinin konuyla ilgili derlediği özel heberine göre, Fatih ve Eren Özmen çifti uzaya gidecek mekiğe "Dream Chaser" (Hayallerini Kovalayanlar) adını verdi. Mekiğin ilk yolcuları ise NASA'nın astronotları olacak.

Sierra Nevada Corporation'da programın başında ise daha önce beş kez uzay yolculuğu deneyimi olan Jim Voss bulunuyor. Voss'un ekibi dünyadan 200-300 mil uzaklığa gidecek mekiği, astronotların yanı sıra özel araştırma ekipleri, askerler ve turistler kullanılabilecek. 7 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak mekik, Colorado eyaletinin Boulder şehrinde inşaa ediliyor.



Bu yıl evliliklerinin 25. yılını kutlayan Fatih ve Eren Özmen çifti, 1994 yılında 20 kişinin çalıştığı Sierra Nevada Corp.'ı 2 bin 100 kişinin çalıştığı bir deve dönüştürdü. Elektronik, uzay, havacılık,mikro uydu, uçak, iletişim sistemleri ve güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteren SNC, Amerikan hükümetinden iş alan bir iş kadınının sahip olduğu en büyük şirket. INC Magazin tarafından 2010 yılında ABD’nin en hızlı büyüyen 10 şirketinden biri seçilen SNC, ABD dışında gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji, telemedicine, nano teknoloji, uzayve siber operasyon alanlarında şirket satın almalara gidiyor. 7 farklı iş kolunda 15 farklı eyalette faaliyet gösteriyor.





Amerikan ordusuna uçak sattı

Eren Özmen, Amerikan ordusuna 20 savaş uçağı satarak bir ilki gerçekleştirmişti. Özmen çiftinin öncülüğünde SNC 2001 yılında “Nevada’da "Yılın En Seçkin Şirketi”, 2009 ve 2011’de “Kuzey Nevada’da Çalışılabilecek En İyi Şirket”, 2010 yılında “Florida’nın Çalışılabilecek En İyi Şirketi” ödülünü aldı. Eren Özmen ise 2002 yılında “Yılın Rol Kadın Modeli”, 2005 ve 2006’da “Government Computer News” ödüllerine layık görüldü. Özel sektörün ilk yolcularını 2015 yılında International Space Station'a taşıması planlanıyor. Space Expedition Curacao şirketinin başlattığı uzay yolculuğunda Türkiye’den ilk biletin sahibi ise Les Ottomans otellerinin sahibi, GS Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Aysal Kerimoğlu olmuştu.