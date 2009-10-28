NASA'nın test roketi fırlatıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a insanlı yolculuklar için geliştirilen yeni kuşak roketi "Ares 1-x" füzesinin prototipini deneme amacıyla fırlattı.

Başarılı geçen denemede iki dakikayı aşkın bir süre tırmanarak 45 kilometre irtifaya ulaşan ve ses hızının 5 katına yaklaşan bir hıza erişen roket, daha sonra paraşütle Atlas Okyanusu'na düşürüldü. Roket, buradan gemilerle alınacak. Test uçuşu sırasında rokete 700 dolayında sensörle basınç, titreşim, ısı, hız ve diğer ölçümler yapıldı. Roket, ileride yapılabilecek Mars yolculuklarına yönelik de bir adım oldu.

Florida Cape Canaveral'deki Kennedy Uzay Merkezinden yapılan fırlatma işlemiyle birlikte, bu kompleksten 1981'de ilk uzay mekiğinin fırlatılmasından bu yana ilk kez yeni bir araç fırlatılmış oldu.

Boyu 100 metreye ulaşan "Ares 1-x", 2015'ten sonra "Constellation" adı verilen program çerçevesinde uzay mekiğinin yerini alacak "Orion" adlı uzay kapsülünü uzaya götürecek. Uzay Mekiği programı, bu aracın uluslararası uzay istasyonunun yapımının tamamlanması çerçevesinde 6 kez daha görev yapmasından sonra, gelecek yıl sona erdirilecek.