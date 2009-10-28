T24 LogoT24 Logo
Dünya

NASA'nın test roketi fırlatıldı

28 Ekim 2009 21:06

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a insanlı yolculuklar için geliştirilen yeni kuşak roketi "Ares 1-x" füzesinin prototipini deneme amacıyla fırlattı.
     Başarılı geçen denemede iki dakikayı aşkın bir süre tırmanarak 45 kilometre irtifaya ulaşan ve ses hızının 5 katına yaklaşan bir hıza erişen roket, daha sonra paraşütle Atlas Okyanusu'na düşürüldü. Roket, buradan gemilerle alınacak. Test uçuşu sırasında rokete 700 dolayında sensörle basınç, titreşim, ısı, hız ve diğer ölçümler yapıldı. Roket, ileride yapılabilecek Mars yolculuklarına yönelik de bir adım oldu.
     Florida Cape Canaveral'deki Kennedy Uzay Merkezinden yapılan fırlatma işlemiyle birlikte, bu kompleksten 1981'de ilk uzay mekiğinin fırlatılmasından bu yana ilk kez yeni bir araç fırlatılmış oldu.
     Boyu 100 metreye ulaşan "Ares 1-x", 2015'ten sonra "Constellation" adı verilen program çerçevesinde uzay mekiğinin yerini alacak "Orion" adlı uzay kapsülünü uzaya götürecek. Uzay Mekiği programı, bu aracın uluslararası uzay istasyonunun yapımının tamamlanması çerçevesinde 6 kez daha görev yapmasından sonra, gelecek yıl sona erdirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24