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Dünya

NASA'nın kritik füze denemesi yarın

26 Ekim 2009 14:43

Uzay programının geleceğine dair belirsizliğe rağmen Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Ay'a ve ilk kez Mars'a insan taşıyacak yeni füzenin prototipini yarın deneyecek.
     NASA'dan yapılan açıklamada, emektar uzay mekiği filosunun yerini almak üzere tasarlanan fırlatma aracı Ares 1-X'in 2 dakika 30 saniye sürecek test uçuşu için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, yarınki denemenin Ares 1 ile bağlantılı tüm teknik ve yer operasyonlarını görme imkanı tanıyacağı kaydedildi.
     700'ün üzerinde sensörden gelecek verilerin aylar sürecek incelemeler ışığında değerlendirileceği deneme, yarın TSİ 14.00'te, hava koşulları izin vermezse ikinci girişim Çarşamba yapılacak.
     New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan 10 metre uzun olan 99,6 metre uzunluğundaki füzenin ikinci katı 45 bin 720 metre irtifaya çıktıktan sonra Atlas Okyanusu'na düşecek.
     "Constellation" programı çerçevesinde Amerikalılar, Ay seyahatlerine yeniden başlamayı, hatta Mars'a insanlı uçuşlar düzenlemeyi tasarlıyor.
     Bu arada, NASA, popüler akıllı telefon iPhone ve iPod Touch için uzay çalışmalarıyla ilgili bilgi, video, görüntü ve haberleri güncelleyen bir ücretsiz uygulama geliştirdi.
     Apple'ın "App Store" bölümünden bedava indirilebilecek uygulamayla kullanıcılar, Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya yörüngesindeki uzay araçları veya NASA'nın fırlatacağı uzay araçlarının geri sayımına erişim gibi özellikleri görebilecekler.

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