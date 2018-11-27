NASA'NIN KEŞİF ARACI 'INSİGHT' KIZIL GEZEGEN'E İNDİ

İSTANBUL (DHA) Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight\'i, Kızıl Gezegen\'in yüzeyine indirdi. Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü.

NASA\'nın son altı yılda Mars\'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars\'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek. InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA\'ya gönderdi. İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- NASA\'nın merkezinden detaylar

- Keşif aracından gelen ilk fotoğraflar