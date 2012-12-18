NASA'nın iki uzay aracı Ay'a çarparak görevini tamamladı

NASA'ya ait Med ve Cezir adlı uzay araçları Ay yörüngesinde 11,5 aydan beri sürdürdükleri görevlerini Ay yüzeyine çarparak sona erdirdi.



Mühendislerce yönetilen uzay araçları kalan son yakıtlarını tüketmek için motorlarını çalıştırmalarının ardından Ay'ın kuzey kutbu yakınında bir dağ üzerinde belirlenen noktaya çarparak son görevlerini de başarıyla yerine getirmiş oldu.

Ay'a inen ilk uzay aracı Apollo'nun indiği yer de dahil olmak Ay yüzeyindeki diğer tarihi önemi bulunan bölgelerin uzağında kendilerine seçilen noktaya ilk çarpan uzay aracı Med oldu.

Cezir'in belirlenen noktaya çarpışı, Med'den yarım dakika sonra gerçekleşti. Belirlenen bölgeye saatte yaklaşık 6115 kilometre hızla çarpan, birer çamaşır makinesi büyüklüğündeki uzay araçlarının bıraktığı iz, Ay'ın karanlık yüzünde bulunmaları nedeniyle Dünya'dan görülemeyecek.

Ancak Ay yörüngesinde görev yapan Ay Keşif Uydusu, uzay araçlarının bıraktığı izlerin fotoğraflarını çekmeye çalışacak.

Öte yandan Med ve Cezir uzay araçlarının Ay yüzeyinde çarptığı yere Amerikalı ilk kadın astronot Sally Ride'ın adının verildiği bildirildi.