NASA'nın 40 yıllık sırrı

T24 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 40 yıl önce çektiği fotoğrafın üzerindeki küçük bir detay Ay'la ilgili yeni bir iddiayı ortaya çıkardı.





Ay'a Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Colins'den önce belirlenmeyen bir cismin indiği, ABD'li bilim insanlarının bunu fark ettiği ancak Ay'a gitme misyonunu tehlikeye atmamak için 40 yıl boyunca bu fotoğrafın sır gibi saklandığı belirtildi.







NASA'nın AS11-40-5854HR katalog numarasıyla sakladığı fotoğrafta Ay'ın üzerinde konuşlanan belirsiz cismin gölgesi de fark ediliyor. Bilim adamları gölgesi olan bu cismin Ay'a ait olmadığını belirtiyor. Bilim çevreleri, şimdi şu soruyu tartışıyor. Ay'a Neil Armstrong'dan önce başkaları mı indi?