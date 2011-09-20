-NASA'dan uzay taksisine 1,6 milyar dolar ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Uzay mekiklerinin emekliye ayrılmasıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronotlarını götürüp getirmede Rusya'ya bağımlı kalan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), özel sektörün uzay taksisi geliştirmesi için iki yılda 1,6 milyar dolar harcayacak. NASA yetkilileri, dün yayımlanan ihale çağrısında, NASA'nın, astronotları Temmuz 2012 ve Nisan 2014 arasında UUİ'ye taşıyacak fırlatma sistemi, uzay gemisi, görev operasyonu ve yer hizmeti dahil komple bir sistem istediğini belirterek, bu parayla uzaya ticari taşıma hizmeti geliştirecek özel şirketlerin çabalarına katkı yapılmasının hedeflendiğini kaydettiler. NASA böylece uzay gemisi ve fırlatma sistemi geliştirmekte olan Boeing, SpaceX, Sierra Nevada Corp. ve Blue Origin adlı dört Amerikan şirketine destek sağlamış oluyor. ABD'nin uzaya astronot göndermek için bağımlı kaldığı Rusya, eğitim ve hizmet desteği dahil kişi başı 50 milyon dolardan fazla para alıyor.