-Nasa'dan uydu uyarısı ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, kullanım dışı bir uydunun 5 gün sonra Dünya'ya düşeceği uyarısında bulundular. 6 tonluk eski uyduyu yakından izleyen NASA uzmanları, uydunun 23 Eylül veya bir gün sonra atmosfere girmesinin beklendiğini belirttiler. NASA'da görevli bilimadamları, uydunun Dünya'ya yaklaşırken 26 parçaya bölüneceğini hesapladılar. Bunların birine çarpması olasılığı ise sadece 3 bin 200'de 1 oranında bulunuyor. Dünya'ya düşecek en büyük parçanın yaklaşık 170 kilo olacağını belirten uzmanlar, yarın bununla ilgili yeni bilgiler vereceklerini açıkladılar. Hesaplamalara göre, Antarktika hariç tüm kıtalara uydu parçalarının düşmesi olasılığını bulunuyor. Şimdiye kadar hiçbir insana uzaydan düşen bir uydu parçası isabet etmedi.