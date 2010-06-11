NASA'dan solar felaket uyarısı

T24- GPS devre dışı kalacak, cep telefonları, TV'ler ve radyolar çalışmayacak, enerji kesintileri yaşanacak ve dünya genelinde tedarik zincirleri çökecek. Kredi kartları, ATM'ler işe yaramayacak. Hiçbir şey çalışmayacak, sessizlik, karanlık ve kaos hakim olacak.



Bunlar bilimkurgu filmine ait kabus senaryosuna benziyor. Ancak bu senaryo bir filme ait değil.



Alman Bild gazetesinde yayınlanan habere göre, NASA'nın yeni uyarı raporuna göre dev bir güneş fırtınasının potansiyel sonuçları.



Güneş'in çok sıcak iç kesiminde harekete geçen plazma dış katmandaki manyetik alanlarda sürekli bir değişime yol açacak. Bu da güneş fırtınaları olarak bilinen, radyasyon yayan ve uzaya yüklü partiküller saçan şiddetli patlamalara yol açacak. Bunun sonucunda uzay istasyonları ve uydular ciddi anlamda etkilenecek.



Güneş'te devasa bir patlama 1-2 Eylül 1859'da devasa bir fırtınaya yol açmış, bu fırtına Dünya'yı da büyük ölçüde etkilemişti. Birkaç saat içinde hem ABD'de hem da Avrupa'da telgraflar çalışmamış, sayısız yangın çıkmıştı. Kuzey Kutbu yakınlarında Güneş'le bağlantılı bir olay olarak doğal fenomen olarak görülen Kuzey Işıkları Roma, Havana, Hawaii gibi güney bölgelerde bile görülmüştü. Bir sonraki solar faaliyetin 2013'te başlayacağı belirtiliyor.



NASA'nın Heliofizik Bölümü'nün başkanı Richard Fischer, "Güneş derin bir uykudan uyanıyor ve birkaç yıl içinde daha fazla solar aktivite bekliyoruz. Aynı zamanda bizim teknolojik çevremiz güneş fırtınalarına karşı benzersiz bir hassasiyet geliştirdi. Bu iki sorunun kesişimini tartışmak üzere toplanıyoruz" diyor.



Ttartışma Washington'da uzmanların bir araya geldiği dünkü toplantıda gerçekleştirildi. İki yıl önce Ulusal Bilimler Akademisi, problemi 'Şiddetli Uzay Hava Olayları - Toplumsal ve Ekonomik Etkileri' başlığı altında bir raporda sorunu ortaya koymuştu. Modern toplumun teknolojiye olan ağır bağımlılığı raporun düğüm noktasını oluşturuyordu.



Büyük bir güneş fırtınasının günlük hayatta elimiz kolumuz haline gelen sistemleri etkileyeceği belirtiliyor. Hava ulaşımı, GPS navigasyonu, finans hizmetleri ve acil telsiz iletişimleri yoğun solar faaliyet durumunda çökebilecek.



Büyük bir Güneş fırtınası Ağustos 2005'te ABD'nin güneydoğusunu vuran ve 1800 kişinin öldüğü Katrina Kasırgası'ndan 20 kat daha fazla zarar yol açabilir. Fırtınanın geldiğinin bilinmesi halinde fazla zarardan kaçınılabilir.



Uydular 'güvenli modda' tutulabilir ve transformatörlerin bağlantıları kesilebilir ve aletler zararlı elektrik akımı artışından korunabilir. Fırtınanın gelişinin önceden tahminin ise uzaydaki hava ulaylarının takibinin daha da gelişmesi halinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.