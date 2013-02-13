NASA'dan 'Ortadoğu' uyarısı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA), Ortadoğu'da tatlı su kaybının alarm verici düzeyde olduğunu açıkladı.

NASA'nın, Amerikan Jeofizik Birliği'nin dergisi ''Water Resources Research''de yayımlanacak araştırmasında, Ortadoğu'da kötü yönetim, yeraltı suyuna artan talep ve 2007 yılındaki kuraklığın etkileri nedeniyle neredeyse Lut Gölü büyüklüğünde tatlı suyun kaybedildiği belirtildi.

Araştırmacılar, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da Dicle ve Fırat nehirleri havzası boyunca yer alan bölgelerdeki tatlı su rezervlerinin, toplam tatlı su depolarının 144 kilometreküpünü kaybettiğine dikkati çekti.

2003 yılından başlayarak 7 sene boyunca çift uydudan elde edilen verilerin incelendiği araştırmada, bu kaybın yüzde 60'ının, yeraltı sularının pompayla boşaltılmasından, beşte birinin de azalan kar yığınları dahil olmak üzere kuraklığın etkilerinden kaynaklandığı bildirildi.