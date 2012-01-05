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Dünya

NASA'dan 'kıyamet' açıklaması

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’dan, “Maya takviminin sonu geldiği için bu yıl 21 Aralık’ta...

05 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’dan, “Maya takviminin sonu geldiği için bu yıl 21 Aralık’ta dünyanın da sonunun geleceği” gibi hurafelere inananları rahatlatacak, sevindirici bir haber geldi. NASA’da görevli gökbilimciler, 2012’de korkulacak hiçbir astronomik olayın olmayacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, “21 Aralık’ta, yılın en uzun gecesinin yaşanacak olmasından başka özel bir durum olmayacak; hiçbir olumsuzluk beklenmiyor” denildi. Maya takviminin 144 bin gün sonra sona ermesinden yola çıkılarak ortaya atılan kıyamet günü teorileri arasında Dünya’ya bir gezegenin çarpması, güneş fırtınalarının Dünya’nın sonunu getirmesi veya kutupların kayarak yer değiştirmesi gibi teoriler yer alıyor.


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