NASA'dan 'kıyamet' açıklaması

T24 -

Yapılan açıklamada, “21 Aralık’ta, yılın en uzun gecesinin yaşanacak olmasından başka özel bir durum olmayacak; hiçbir olumsuzluk beklenmiyor” denildi. Maya takviminin 144 bin gün sonra sona ermesinden yola çıkılarak ortaya atılan kıyamet günü teorileri arasında Dünya’ya bir gezegenin çarpması, güneş fırtınalarının Dünya’nın sonunu getirmesi veya kutupların kayarak yer değiştirmesi gibi teoriler yer alıyor.