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BBC Türkçe

NASA'dan 1 milyon dolarlık Mars robotu yarışması

NASA, astronot robotu R5\'i Mars\'ta kumanda edebilecek ekipler arıyor. Mars simülasyonu içerisinde robotu başarılı şekilde idare edecek yazılımı geliştiren ekibe 1 milyon dolar ödül verilecek.

19 Ağustos 2016 16:27

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, astronot robotu R5'i Mars'ta kumanda edebilecek ekipler arıyor.

NASA tarafından açılan yarışmaya katılacak ekipler, Robonot 5'i (R5) Mars'ın çetin hava koşullarına benzer bir simülasyonda idare edecek.

Ekipler bir yandan robotu kum fırtınalarında yönetip uzay ekipmanının tamirini yaparken, diğer yandan da dünyadan Mars'a giden komutlardaki gecikmeleri göz önüne almaya çalışacak.

Kazanan ekibe ise 1 milyon dolarlık para ödülü vaat ediliyor.

NASA'nın projeden sorumlu yöneticisi Monsi Roman, yaptığı yazılı açıklamada "Karşımıza gelecek yeni teknolojileri ve sorunların çözümlenmesinde kullanılabilecek yaratıcı fikirleri heyecanla bekliyoruz" dedi.

NASA gelecekte R5 ve benzeri robotları farklı gezegenlere gönderip incelemelerde bulunmayı hedefliyor.

Astronotların farklı gezegenlere gitmesinden önce bu robotlarla Mars gibi gezegenlerde suni iklimin oluşturulabileceği fikri üzerinde duruluyor.

Yarışma için başvurular açılmış durumda. İlk elemeler Eylül - Kasım arasında yapılacak.

Finale kalanlar Aralık ayında açıklanacak ve 2017'de de Mars simülasyonları gerçekleştirilecek.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım 1 milyon dolar ödül kazanacak ve geliştirdikleri yazılım da R5 robotuna yerleştirilebilecek.

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