-NASA'DA TENKİSAT HAZIRLIĞI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay programının sona ermesinin ardından binden fazla bilim adamı ve teknisyeni işten çıkaracak. NASA program kapsamında gerçekleştirilecek son iki uzay mekiğinin gönderilmesi işini 2011 itibariyle tamamlamış olmayı planlıyor. İşten çıkarmalar şirketin küresel işgücünün yaklaşık yüzde 15'ini teşkil ediyor, ancak işten çıkarılacakların sayısının artacağı tahmin ediliyor. Obama yönetimi, yüksek maliyetler nedeniyle yeni uzay aracı ve bu yöndeki diğer uzay çalışmalarının özel sektöre devredilmesinden yana bir tutum izliyor.