NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

NASA’nın astronot adaylarından Robb Kulin, kişisel nedenler yüzünden görevinden istifa ettiğini açıkladı. NASA bünyesinde en son 1968 yılında gerçekleşen istifadan sonra Kulin’nın istifası bir ilk oldu.

Kişisel nedenlerle NASA'daki görevinden istifa ettiğini açıklayan Robb Kulin, 18.300 aday arasından seçilen 12 kişilik ‘NASA 2017' sınıfında astronot adayı olarak iki senelik eğitim almaya hak kazanmıştı.

NASA tarafından Houston Chronicle'a yapılan açıklamada, Nasa, astronot adayının istifasını doğruladı. NASA ayrıca, ‘NASA 2017' sınıfının mevcudunun 11 kişiye düştüğünü ve Kulin'ın yerine herhangi bir başka adayın alınmayacağını açıkladı.

NASA'dan yaptığı açıklamada, Kulin'den önce NASA'nın en son astronot adayı istifası ile Brian O'Leary'nin ve hemen ardından John Llewellyn'in 1968'de gerçekleşen istifaları zamanında karşılaşıldığı belirtildi.

NASA 2017 programına katılmak için 3 defa başvuran ve son başvurusunda kabul edilen Kulin, programa seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Umarım, tasarladığım bileşenlere sahip bir araçla bir gün uçacağım" sözleri ile mutluluğunu dile getirmişti.

İstifa kararı hakkında detaylı bir açıklama yapmayan Kulin'ın daha önceden uzun süre SpaceX için çalıştığı belirtildi.