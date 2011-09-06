-NASA yer çekimini ölçecek CAPE CANAVERAL (A.A) - 05.09.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yer çekimini ölçmek üzere Ay'a ikiz sonda gönderiyor. Çamaşır makinesi büyüklüğündeki robot sondalar Perşembe günü beraber Ay'a gönderilecek. İnsansız bir rokete yüklenecek sondalar kalkıştan bir saat sonra roketten ayrıldıktan sonra birbirlerinden bağımsız olarak Ay'a inecekler ve üç ay boyunca Dünya'nın uydusunun etrafını dolaşacaklar. Uzay Çağı'nın başladığı 1957'den beri Ay'a 109 yolculuk gerçekleştirildi, bu yolculukların 6'sında ise 12 kişi uzay yürüyüşü yaptı.