NASA uzay arşivini sitesinde sergiliyor

T24 - NASA binlerce fotoğraftan oluşan uzay arşivini “www.nasa.gov/wise” sitesinden yayınladı. Fotoğrafların içinde daha önce görülmeyen galaksiler ve yıldızlar var. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2009 yılından bu yana gelişmiş kameralarla evreni görüntüleyen 200 milyon Euro değerindeki kızılötesi WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) teleskobunun çektiği yüksek çözünürlükteki fotoğrafları gözler önüne serdi.
Fotoğraflardaki yıldızların, astreoidlerin çoğu daha önce keşfedilmişti. Bunlardan biri de Dünya’dan 2.5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda galaksisi. Arşivde Mars’la Jüpiter arasındaki 33 bin yeni asteroid ve 20 kuyrukluyıldızın fotoğrafları da var. NASA uzaydan çekim yapan WISE’nın çektiği fotoğrafların henüz yarısını yayımladı, diğer yarısını da gelecek baharda kamuoyuna sunacak. Uzayda ağrı kesici etkisiz
NASA, uzayda astronotların başları ağrıdığında parasetamol veya enfeksiyona yakalandıklarında antibiyotik alamayacaklarını ortaya koydu. Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürdükleri 35 değişik ilacın etkisini anında yitirdiğini saptayan bilim adamları bunun dünyadan uzak ortamda yerçekiminin çok zayıf ve radyasyonun yüksek olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.