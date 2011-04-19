NASA uzay arşivini sitesinde sergiliyor

T24

Uzayda ağrı kesici etkisiz



Fotoğraflardaki yıldızların, astreoidlerin çoğu daha önce keşfedilmişti. Bunlardan biri de Dünya’dan 2.5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda galaksisi. Arşivde Mars’la Jüpiter arasındaki 33 bin yeni asteroid ve 20 kuyrukluyıldızın fotoğrafları da var. NASA uzaydan çekim yapan WISE’nın çektiği fotoğrafların henüz yarısını yayımladı, diğer yarısını da gelecek baharda kamuoyuna sunacak.NASA, uzayda astronotların başları ağrıdığında parasetamol veya enfeksiyona yakalandıklarında antibiyotik alamayacaklarını ortaya koydu. Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürdükleri 35 değişik ilacın etkisini anında yitirdiğini saptayan bilim adamları bunun dünyadan uzak ortamda yerçekiminin çok zayıf ve radyasyonun yüksek olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.