-NASA uydusu yörüngeye oturdu VANDENBERG HAVA ÜSSÜ (A.A) - 28.10.2011 - ABD'nin California eyaletindeki bir hava üssüden bugün fırlatılan NASA'ya ait gözlem uydusu yörüngeye oturdu. Uydunun fırlatıldıktan yaklaşık 1 saat sonra yerden 500 mil yükseklikteki yörüngesine oturduğu açıklandı. Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya gönderilen uydu, hava tahmin ve iklim değişikliği izleme faaliyetlerinde kullanılacak. NASA'yı sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden takip eden bir grup meraklı da bugünkü fırlatmayı hava üssünde izlemişti. NASA uydusu aslında 2006 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teknik arızalar nedeniyle planlarda 5 yıl gecikme meydana geldi. Toplam 1,5 milyar dolara mal olan uydu, yaşlanan diğerlerinin yerini alacak yeni nesil uyduların öncüsü sayılıyor. Yeni uyduların birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi bekleniyor.