NASA, Rusya olmadan Uluslararası Uzay Örgütü'nü yörüngede tutmanın yollarını araştırıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Ukrayna’nın işgal edilmesi üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS), Rusya yardımı olmadan yörüngede kalması yollar arıyor. Öte yandan henüz Rusya’nın ISS’ten çekildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ABD tarafı güç ve yaşam desteğini sunarken Rusya yürütme ve istasyonu ayakta tutmaktan sorumlu. Rusya, bunu ISS’in rakımını düzenli olarak belli bir seviyenin üzerinde tutacak uzay aracı kullanarak yapıyor.

Rusya, Ukrayna’yı işgal etmesiyle uluslararası arenada pek çok alandan çıkarılırken Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos Uzay Şefi Dimitri Rogozin, ABD’nin ISS’teki ortaklıktan çekilme yönünde olabileceğine işaret etti.