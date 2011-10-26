NASA, restoran bastı!

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'NEIL ARMSTRONG'UN HEDİYESİYDİ'



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’dan getirilen bir tuz tanesinden bile küçük olan ve ulusal hazine kabul edilen toz parçasını geri almak için, California’da bir restoranı bastı.Beş ay süren araştırma sonucu Apollo 11 görevinde Dünya’ya getirilen taneciğin, 74 yaşındaki Joann Davis’te olduğu tespit edildi.Daily Mail'ın haberine göre; Davis, restoranına gelen NASA ajanlarına Ay'dan gelen parçacığı satmaya çalışınca yakayı ele verdi.Hasta olan oğlu için bunu yaptığını söyleyen yaşlı kadın, "Kum taneciği uzay mühendisi olan eşime Neil Armstrong tarafından hediye edildi" dedi.