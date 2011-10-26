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Dünya

NASA, restoran bastı!

Ay'dan gelen bir toz parçasının peşine düşen NASA, parçacığı 74 yaşındaki bir kadının restoranında buldu.

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Ay'dan gelen bir toz parçasının peşine düşen NASA, parçacığı 74 yaşındaki bir kadının restoranında buldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’dan getirilen bir tuz tanesinden bile küçük olan ve ulusal hazine kabul edilen toz parçasını geri almak için, California’da bir restoranı bastı. 



Beş ay süren araştırma sonucu Apollo 11 görevinde Dünya’ya getirilen taneciğin, 74 yaşındaki Joann Davis’te olduğu tespit edildi. 


'NEIL ARMSTRONG'UN HEDİYESİYDİ'

Daily Mail'ın haberine göre; Davis, restoranına gelen NASA ajanlarına Ay'dan gelen parçacığı satmaya çalışınca yakayı ele verdi.

Hasta olan oğlu için bunu yaptığını söyleyen yaşlı kadın, "Kum taneciği uzay mühendisi olan eşime Neil Armstrong tarafından hediye edildi" dedi.



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