NASA'nın yeni astronot adayı: İncirlik Üssü doğumlu Deniz Burnham

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ABD uzay ajansı NASA'nın tanıttığı yeni astronot adayları sınıfında Adana'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ortak kullanımındaki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham de yer aldı.

6 erkek ve 4 kadından oluşan yeni sınıf, 12 bin kişilik bir havuzdan seçildi. Bu 10 kişi şimdi 2 yıllık bir eğitim sürecine başlayacak.

Eğitim sırasında astronot adayları suda hayatta kalma egzersizleri yapacak, NASA'nın T-38 eğitim jetlerini uçuracak ve uzay yürüyüşü eğitimi alabilmek için dalış sertifikası alacak. Uzay yürüyüşü eğitimi Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki dev bir havuzda yapılıyor.

Astonotların aday olması, eğitim sonunda kesin olarak göreve uygun olarak seçilecekleri anlamına gelmiyor. Adayların eğitimi uygun görülen başarıda tamamlaması gerekiyor.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory departmanında görev yapan Umut Yıldız, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yılın astronot sınıfı için aday seçimi tamamlandı. Adana İncirlik Üssü doğumlu Deniz, Ocak 2022’de astronot olarak eğitilmek üzere başlayacak. Tebrikler! Bu arada NATO üssünde doğanlar da Adanalı mı sayılıyor?" yazdı.

Burnham, uzun süre bir mühendis olarak sondaj çalışmalarında ve ABD donanmasında görev yapmıştı.