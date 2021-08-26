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Dünya

NASA'nın Curiosity aracı çekti: Mars'tan yeni panoramik görüntü

Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koydu

26 Ağustos 2021 10:49

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, NASA'nın "Curiosity (Meraklı)" isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuzda çekildi.

Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koydu. NASA'da görevli jeolog Abigail Fraeman, uzay aracından gelen verileri "ilginç bir kaya dokusunun epey tuhaf bir görüntüsü" diye tanımladı. 

Uzmanlara göre kayanın yer aldığı görüntülerdeki görüş alanının tümü yalnızca 16,5 santimetre. Bu da doğal kemerin son derece küçük olduğu anlamına geliyor.

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