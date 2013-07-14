NASA Mars'ta yaşam izi arayacak

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ta geçmişte mikroskobik yaşam olup olmadığını araştıracak. Bilim danışma grubu tarafından yapılan açıklamada, toplanacak örneklerin Dünya'ya getirilerek inceleneceği bildirildi. NASA'nın araştırma robotu “Curiosity”'yi takip edecek misyonun 1 buçuk milyar dolara mal olması bekleniyor. Bu tutara fırlatma işlemleri dâhil değil. N ASA'nın yedi ay önce Kızıl Gezegen'e gönderilen keşif aracı “Curiosity” önemli bulgulara ulaşmıştı.

‘Minareller yaşam işareti’

NASA'dan yapılan açıklamada, robotun sondaj sırasında açığa çıkardığı kayaç tozunda gezegende geçmişte mikroskobik bir yaşam olabileceğine işaret eden bazı mineraller bulunduğu belirtilmişti. NASA'nın açıklamasında, “kayaç tozu analizinin, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar hayat olabileceği ihtimalini ortaya koyduğu” ifade edildi.