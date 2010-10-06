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Dünya

NASA, MARS'TA "HAYAT" ARAŞTIRACAK BOULDER (A.A)

06 Ekim 2010 12:09

-NASA, MARS'TA "HAYAT" ARAŞTIRACAK BOULDER (A.A) - 06.10.2010 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Colarodo Üniversitesi öncülüğünde Mars'ın incelenmesi ve gezegende bir zamanlar hayat olup olmadığının araştırılmasını öngören 438 milyon dolarlık çalışmayı onayladı. NASA tarafından yapılan açıklamada, değerlendirme heyetinin, kısa adı MAVEN olan, Mars'ın atmosferi ve oluşumuyla ilgili projenin planını ve bütçesini onayladığı bildirildi. Çalışmayı öncülük edecek üniversitenin atmosferik ve uzay fiziği laboratuvarında, gezegenin atmosferi ve Güneş ile etkileşiminin incelenmesi için gereçler elde edilecek. Lockheed Martin şirketi tarafından inşa edileceği belirtilen uzay aracının kasım 2013'de fırlatılması planlanıyor.

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