T24 LogoT24 Logo
Dünya

NASA: Kanada'ya değil Pasifik'e düştü

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine ait 'Üst Atmosfer Araştırma Uydusu'nun

28 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait ''Üst Atmosfer Araştırma Uydusu''nun (UARS), daha önce belirtildiği gibi Kanada'ya değil, Güney Pasifik'e düştüğü bildirildi.



NASA'dan yapılan açıklamada, yeni hesaplamaların 20 yıllık uydunun, atmosfere Amerikan Samoası üstünde girdiğini ancak parçaların bunun 480 kilometre kuzeybatısında, Christmas Adası'nın güneybatısında suya çarpmaya başladığını duyurdu. Yer'e düşen UARS'ın parçaları, 800 kilometrelik alana yayıldı.

NASA'dan daha önce yapılan açıklamada, parçalanan uydunun Kanada'ya düşmüş olabileceği bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24