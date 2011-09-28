NASA: Kanada'ya değil Pasifik'e düştü

T24 -

NASA'dan yapılan açıklamada, yeni hesaplamaların 20 yıllık uydunun, atmosfere Amerikan Samoası üstünde girdiğini ancak parçaların bunun 480 kilometre kuzeybatısında, Christmas Adası'nın güneybatısında suya çarpmaya başladığını duyurdu. Yer'e düşen UARS'ın parçaları, 800 kilometrelik alana yayıldı.NASA'dan daha önce yapılan açıklamada, parçalanan uydunun Kanada'ya düşmüş olabileceği bildirilmişti.