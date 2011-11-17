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Dünya

NASA, internet ilanıyla astronot arıyor ANKARA (A.A)

17 Kasım 2011 12:45

-NASA, internet ilanıyla astronot arıyor ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), internette yayımladığı ilan ve bir video ile astronot arıyor. Yılda yaklaşık 65 bin ile 142 bin dolar kazanabilecek olan astronot adaylarının "cesur" ve "meraklı" olması gerekiyor. Adaylar 157 ile 190 santimetre boyunda olmalı, tansiyon değerleri 14'e 9'dan yüksek olmamalı. Pilot olarak en az 1000 saat uçuş tecrübesi aranan adayların mutlaka üniversite mezunu ve Amerikan vatandaşı olması gerekiyor. İş ilanı usajobs.gov sitesinde, ilgili video da youtube'da yer alıyor.

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