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BBC Türkçe

NASA 'Güneş'e dokunmaya' gidiyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi, gelecek yıl, Güneş'in dış çeperine bir uzay aracı gönderecek. Güneş'in atmosferini inceleyecek uzay aracı yörüngede 1400 derece sıcaklığa maruz kalacak.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2018 yazında Güneş'e ulaşacak bir uzay görevine çıkacak.

Bugün TSİ 18.00'de düzenlenecek basın toplantısıyla, Güneş'e dış çeperine gönderilecek olan uzay aracı ve görevin detayları açıklanacak.

NASA'nın internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak

Solar Probe Plus adlı uzay aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korana) inceleyecek, nasıl ısındığına dair veriler toplayacak.

Taç kürede sıcaklığın 500 bin derece ya da daha fazla olduğu belirtiliyor. Güneş'in dış çeperinin iç kesimlerden neden yüzlerce kat daha sıcak olduğu hâlâ bir sır.

Güneş rüzgarı da taç küreden yayılıyor. Elektron, proton ve alfa parçacıkları içeren bu plazma dalgası dünyada yaşamı etkiliyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Güneşin yüzeyinden 6.4 milyon uzaklıkta yörüngeye oturacak Solar Probe Plus, tarihte hiçbir uzay aracının görmediği sıcaklık ve radyasyona maruz kalarak güneşin dış atmosferini inceleyecek, yıldızlarla ilgili onlarca yıldır merak edilen sorulara yanıtlar bulacak" denildi.

Elde edilecek verilerin dünyadaki yaşamı, uyduları ve uzaydaki astronotları etkileyen önemli hava olaylarının daha iyi tahmin edilmesini sağlayacağı belirtiliyor.

11.5 santimetere kalınlığında karbon bileşimli ısı kalkanı olan uzay aracının 1400 derece sıcaklığa maruz kalacağı belirtiliyor.

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