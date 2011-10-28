-NASA gözlem uydusu uzaya fırlatıldı VANDENBERG HAVA ÜSSÜ (A.A) - 28.10.2011 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'ya ait bir gözlem uydusu bugün ABD'den uzaya fırlatıldı. California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatılan uydu, hava tahmin ve iklim değişikliği izleme çalışmalarında kullanılacak. NASA'yı sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden takip eden bir grup meraklı da bugünkü fırlatmayı izlemek üzere hava üssüne davet edildi. NASA uydusu aslında 2006 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teknik arızalar nedeniyle planlarda 5 yıl gecikme meydana geldi. Toplam 1,5 milyar dolara mal olan uydu, yaşlanan diğerlerinin yerini alacak yeni nesil uyduların öncüsü sayılıyor. Yeni uyduların birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi bekleniyor.