NASA görevlisi Türk bilim insanından espri: Güneşe ateş etmek yetmez, füze fırlatmak lazım

ADANA, (DHA)- ADANA\'da Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilim Şenliği\'ne telekonferansla bağlanan NASA\'da görevli bilim insanı Umut Yıldız, bir kız çocuğunun sorduğu \"Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinletir mi?\" sorusuna, \"Ateş etmek yetmez, füze fırlatmak lazım\" şeklinde espriyle yanıt verdi.

Yüreğir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK\'ın desteğiyle Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı\'ndaki Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi\'nde \'Bilim Şenliği\' düzenlendi. Şenliğin son gününde Adanalılar yıldızları ve ayı teleskoplarla gözlemleme şansı bulurken, NASA’da görevli Türk bilim insanı Umut Yıldız şenlik meydanında çocuklara NASA’da yapılan uzay çalışmalarını ve evrenin bilinmeyenlerini anlattı.

\'GÜNEŞE ATEŞ ETSEK SERİNLETİR Mİ?\'

Telekonferansın sonunda Umut Yıldız\'a, bir kız çocuğunun sorduğu, \"Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu?\" diye sordu. Soruya önce şaşıran Umut Yıldız, daha sonra, esprili şekilde, \"Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım füze\" diye cevap verdi.

Umut Yıldız gülümseten soruya verdiği esprili cevabın ardından, \"Kaliforniya’da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz, tabi ki faydası yok\" dedi.



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