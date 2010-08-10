NASA eski başkanının taşıyan uçak düştü

T24- Alaska'nın güneybatısında düşen küçük bir uçakta NASA'nın eski başkanı Sean O'Keefe'nin de bulunduğu açıklandı.



NTV'de yer alan habere göre, Alaska Milli Muhafız Teşkilatı Sözcüsü Binbaşı Guy Hayes, kaza yerinin üzerinden uçan başka bir uçağın dün akşam saatlerinde enkazı fark etmesiyle kendilerine haber verildiğini söyledi.

Uçakta bulunan 8 kişinin yaşamından endişe edildiğini belirten Hayes, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını kaydetti.



Düşen uçakta Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2001-2005 yılları arasında başkanlığını yapan O'Keefe'nin de olduğu açıklandı.

O'Keefe, şu anda Airbus firmasının ana ortağı Avrupa Havacılık Savunma ve Uzay Şirketi’nin (EADS) ABD ayağının başında bulunuyor.



ESKİ SENATÖR DE UÇAKTAYDI



Bu arada ABD Senatosu'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, eski senatör Ted Stevens'ın uçağın yolcuları arasında olduğunun düşünüldüğünü, ancak akıbeti hakkında henüz bir bilgi bulunmadığını söyledi.