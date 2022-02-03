NASA duyurdu: Uluslararası Uzay İstasyonu, 2031 yılında Pasifik Okyanusu'na düşürülecek

ABD uzay ajansı NASA, 2031 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Pasifik Okyanusu’na düşürmeyi planlıyor.

NASA’dan yapılan açıklamada 1998 yılında açılarak 19 ülkeden çok sayıda astronota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu, 2026 yılında Dünya’ya doğru dönmeye başlayacak. 2031 yılına gelindiğinde ise Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Pasifik Okyanusu’nda Nemo noktasına düşürülmesi planlanıyor.

Planlamaya göre, önce istasyonun yörüngedeki irtifası yavaşça azaltılacak. İstasyon alçaldıkça atmosfer de yoğunlaşacak. Yörüngeden çıkmadan önce, mürettebatsız uzay aracı fırlatılacak. Son aşamada ise canlılara zarar vermeyecek şekilde okyanusta ıssız bir alana düşmesini sağlanacak.

NASA, 2031 yılından itibaren özel şirketlerin uzay istasyonları kurmaya teşvik edileceğini de söyledi.