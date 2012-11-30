NASA: Dünya 2012'de yok olmayacak

Maya Takvimi'nin 21 Aralık 2012'de sona ermesi "Dünyanın sonu mu geliyor?" tartışmalarını alevlendirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, internet sitesinden "Dünya 2012'de yok olmayacak" açıklamasını yaptı.

Maya takvimi, 394 yıllık periyotlardan oluşmakta ve her birinin adı Baktun.

13. Baktun, 21 Aralık 2012'de bitecek.

Maya kültüründe 13 rakamının kutsal olması nedeniyle birçok kişi bunu kıyametin kopacağı tarih olarak kabul ediyor.

Takvimin bittiği 21 Aralık, Meksika'da renkli görüntülerle kutlanacak.

Maya papazlarının, bugünlerde festival için son hazırlıklarını yaptıkları duyuruldu.

Büyük maya takvimi, 5 bin 125 yıllık geçmişe sahip ve 21 Aralık'ta sona erecek.

NASA da, söz konusu iddialara internet sitesinden, '21 Aralık 2012, dünyanın sonu olmayacak, bu tarih sadece en uzun gece' şeklinde yanıt verdi.

NASA, merak edilen diğer soruları da cevapladı. Dünyaya çarpacağı iddia edilen gezegenle ilgili olarak, "Eğer bu gezegen gerçek olsaydı ve Dünya ile çarpışacağı bir rotada bulunsaydı, bunu en az 10 yıl öncesinden bilebilirdik.

Gerçekten 21 Aralık'ta Dünya'ya çarpacak olsaydı, Nibiru'yu şimdiden gökyüzünde çıplak gözle görebilmemiz gerekirdi" açıklamasını yaptı.