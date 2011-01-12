-NASA DISCOVERY'Yİ 24 ŞUBATTA UZAYA FIRLATACAK WASHINGTON (A.A) - 12.01.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), fırlatılışını sürekli ertelediği Discovery uzay mekiğini 24 Şubatta uzaya fırlatacağını duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Müdürü Mike Suffredini yaptığı açıklamada, dış yakıt tankında görülen çatlakların onarımı ve diğer ilave değişikliklerin tamamlandığını, birkaç küçük çalışma daha yapılacağını belirtti. Yedi astronotla 39'uncu ve son kez uzaya fırlatılacak Discovery, UUİ'ye yeni bir depolama modülü ve ''insansı'' robot götürecek.