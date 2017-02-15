NASA çalışanı telefonunun kilidini açmadan ABD'ye alınmadı

ABD doğumlu NASA'da çalışan bilim insanı Sidd Bikkannavar, Şili'ye yaptığı ziyaret sonrası 30 Ocak'ta ülkeye geri dönerken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından alınkoyularak, şifreyle korunan cep telefonunu açmadan ülkeye girilmesine izin verilmedi.

The Verge'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın giriş yasağı getirdiği Müslümanların çoğunlukta olduğu 7 ülkeden herhangi birine de ziyarette bulunmamış olan Bikkannavar, güney Hindistan'a ait olan soyadından şüphelenilmiş olabileceğini söyledi.

Bikkannavar kişisel Facebook hesabından, "Yokluğum için üzgünüm. Geçen hafta ABD'ye dönerken, Ulusal Güvenlik tarafından gözaltına alındım ve Müslüman yasağı kapsamında tutulanlarla birlikte tutuldum" yazdı.

Bikkannavar şöyle devam etti: "CBP yetkilileri telefonumu ele geçirdi ve şifremi vermeden beni salmadı. JPL (NASA'nın bir AR-GE merkezi) bağlantılı bir telefon olduğu için ilk başta reddettim. Bu arada ben ABD doğumlu, NASA mühendisi ve geçerli bir ABD vizesiyle seyahat eden biriyim."

Bikkannavar en sonunda serbest bırakıldığını ve iş verenlerinin kendisine yeni bir telefon verdiğini söyledi.

The Verge'e konuşan Bikkannavar, neden durdurulduğuna dair henüz bir açıklama almadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Bikkannavar, ülkeye 'tehlikeli' bir şey getirmesinden endişe duyulmadığını çünkü kimsenin çantalarına bile dokunmadığını kaydetti.