T24 LogoT24 Logo
Dünya

NASA çalışanı telefonunun kilidini açmadan ABD'ye alınmadı

ABD doğumlu olan ve vize yasağı olan ülkelere ziyaret gerçekleştirmemiş olan NASA çalışanı ABD'de girişinde gözaltına alındı

15 Şubat 2017 00:53

ABD doğumlu NASA'da çalışan bilim insanı Sidd Bikkannavar, Şili'ye yaptığı ziyaret sonrası 30 Ocak'ta ülkeye geri dönerken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından alınkoyularak, şifreyle korunan cep telefonunu açmadan ülkeye girilmesine izin verilmedi.

The Verge'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın giriş yasağı getirdiği Müslümanların çoğunlukta olduğu 7 ülkeden herhangi birine de ziyarette bulunmamış olan Bikkannavar, güney Hindistan'a ait olan soyadından şüphelenilmiş olabileceğini söyledi.

Bikkannavar kişisel Facebook hesabından, "Yokluğum için üzgünüm. Geçen hafta ABD'ye dönerken, Ulusal Güvenlik tarafından gözaltına alındım ve Müslüman yasağı kapsamında tutulanlarla birlikte tutuldum" yazdı.

Bikkannavar şöyle devam etti: "CBP yetkilileri telefonumu ele geçirdi ve şifremi vermeden beni salmadı. JPL (NASA'nın bir AR-GE merkezi) bağlantılı bir telefon olduğu için ilk başta reddettim. Bu arada ben ABD doğumlu, NASA mühendisi ve geçerli bir ABD vizesiyle seyahat eden biriyim."

Bikkannavar en sonunda serbest bırakıldığını ve iş verenlerinin kendisine yeni bir telefon verdiğini söyledi.

The Verge'e konuşan Bikkannavar, neden durdurulduğuna dair henüz bir açıklama almadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Bikkannavar, ülkeye 'tehlikeli' bir şey getirmesinden endişe duyulmadığını çünkü kimsenin çantalarına bile dokunmadığını kaydetti.

 

 

ETİKETLER

Sidd Bikkannavarnasaabdvizepasaportyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24