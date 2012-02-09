NASA buzul erime raporunu açıkladı!

T24

En çok kayıp Grönland ve Antartika'da



Tehdit devam ediyor



Buzullar ve dağlardaki buz örtülerinde yaşanan erimeleri analiz eden çalışma, 2003 ile 2010 yılları arasında yapıldı.NASA’nın GRACE uydusu tarafından elde edilen bulguların yer aldığı, Colorado Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, eriyen buzulların küresel su seviyesinin artışını nasıl etkilediği hesaplandı.Araştırma ekibinde yer alan John Wahr, “Dünya her yıl çok büyük miktarda buzul kaybediyor...Elde ettiğimiz sonuçlar, dünyanın soğuk bölgelerinin küresel ısınmaya nasıl tepki verdiğini anlamamıza yardımcı olacak” dedi.Her yıl ortalama buzul kaybının en çok yaşandığı yerler Grönland ve Antarktika olarak belirlendi. Dünyanın en büyük adası Grönland ve yeryüzünün en güneyindeki kıta olan Antarktika’daki yıllık buzul kaybı toplam 148 milyar ton. Bu iki yerin yakınlarındaki bölgelerde yaşanan toplam erime miktarı ise 385 milyar ton.GRACE uydusu, bilim dünyasında bir ilk olan analizi boyunca, dünyanın dört bir yanında yaklaşık 200 bin buzulu ve buz örtüsünü inceledi. Elde edilen bazı sonuçlar, bilim insanlarının beklentisinin çok altında çıktı. Araştırmacılar, Asya’nın Himalaya, Pamir ve Tien Şan dağlarındaki erimenin yılda 50 milyar ton olduğunu düşünüyordu. Oysa bu üç bölgedeki erimenin yılda ortalama 4 milyar ton olduğu anlaşıldı.Wahr, geçmişte yürütülen çalışmalarda incelenmesi daha kolay dağ zirvelerini gözlemledikleri için sonucun bu kadar fark ettiğini belirtti.Bilim insanlarını sevindiren bazı rakamlara rağmen, NASA, artan su seviyesi ve iklim değişikliğinin dünyanın geleceği için bir tehdit oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.NASA bilim insanı Tom Wagner, “Yapılan çalışmayla küçük boyuttaki buzulların ve buz örtülerinin bulunduğu Alaska, Güney Amerika ve Himalaya’lardaki erimenin her yıl su seviyesinin 0,5 cm artmasına neden olduğunu gösterdi... Küresel alana bakıldığında bölgeler arasındaki erime miktarında büyük dengesizlik var. Küresel su seviyesinin yükselmesi dünyanın geleceği için en büyük tehdit” yorumunu yaptı.