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Dünya

NASA, Ay'ın iç kısmını inceleyecek WASHINGTON (A.A)

10 Eylül 2011 20:26

-NASA, Ay'ın iç kısmını inceleyecek  WASHINGTON (A.A) - 10.09.2011 - NASA, Ay'ın iç yapısını ayrıntılı haritasını çıkarmak ve bu sayede Dünya ile uydusunun gelişimini daha iyi anlamak amacıyla iki uzay aracını Florida'daki Cape Canaveral'dan uzaya fırlattı. Delta II tipi bir füzeyle uzaya gönderilen ikiz uzay aracı yerel saatle 09.08'de fırlatıldı. Gravity Recovery and Interior Laboratory'in kısaltması olan GRAIL A ve B uzay araçları, 3,5 ay sürecek ve 4 milyon km'den fazla katedecekleri yolculuğun ardından Ay'a ulaşacak. Bilimadamları, uzay araçlarının gözlemleri sayesinde Ay'ın sırlarını ortaya çıkarmayı ve böylece Dünya ile doğal uydusunun yanı sıra diğer kayalık gezegenlerin gelişimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor. GRAIL A ve B araçları, Ay'ın çekim gücünün daha kesin tespitini, kütlesinin paylaşımını, kalınlığını ve çekirdeğine dek değişik katmanlarının ölçümünü yapacak.

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