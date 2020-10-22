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Dünya

Nasa: Ay'la ilgili heyecan verici bir keşif açıklayacağız

22 Ekim 2020 12:54

Nasa, Ay'la ilgili 'heyecan verici bir keşif' açıklamak için bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. 

The Independent'ta yer alan habere göre, Nasa, Ay'la ilgili yeni 'heyecan verici bir keşif' açıklayacak. Keşifle ilgili detay vermeyen Nasa, "Derin uzay araştırmalarına bağlı olarak Ay'la ilgili daha çok bilgi edinme çabalarına katkı sunduğunu" söyledi. 

Nasa, keşfin Kızılötesi Astronomi için Stratosfer Gözlemevi (Sofia) tarafından yapıldığını söyledi. Sofia, atmosferin dışına uçabilen bir modifiye edilmiş Boeing 747. Sofia, atmosferin etrafındaki su buharının yüzde 99 üzerine çıkabiliyor. 

Nasa, yeni keşfi açıklayacağı etkinliği 26 Ekim'de gerçekleştirecek. 

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