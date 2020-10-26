NASA astronotu, ABD seçimi için oyunu uzaydan verdi

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NASA astronotu Kate Rubins, 3 Kasım ABD başkanlık seçimi için oyunu uzaydan verdi.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronot Kate Rubins'in elektronik oy pusulasını gösterdiği bir fotoğraf paylaştı. Uzaydaki astronot Rubins, "Bugün oyumu verdim. Demokrasimize katılım göstermek çok önemli. Uzaydan oy verebilmeyi bir gurur olarak görüyoruz" dedi.

Rubins, 2016 seçiminde de oyunu uzaydan vermişti.

ABD'de Teksas eyaletine kayıtlı astronotlar 1997'den beri uzaydan oy verme hakkına sahip.