NASA: Astronotlarımızdan biri uzayda ayna düşürdü

T24 Dış Haberler

ABD uzay ajansı NASA, uzayda bir astronotunun küçük bir ayna düşürdüğünü duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre Kumandan Christ Cassidy, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bataryalarla ilgilenmek için çıktıktan sonra aynanın kontrolünü kaybetti. Aynanın hızla astronottan uzaklaştığı ifade edildi.

Cassidy'nin geçen ay SpaceX'in Crew Dragon'uyla gelen Bob Behnken ile gerçekleştirdiği 'uzay yürüyüşünde' bunun dışında bir sıkıntı yaşanmadığı bildirildi.

Görev Kontrolü, aynanın bir şekilde Cassidy'nin uzay giysisinden ayrıldığını ifade etti. NASA'nın açıklamasına göre ayna, Uluslararası Uzay İstasyonu'na veya astronotlara bir risk oluşturmuyor.

Uzay yürüşüne çıkan astronotların bileklerine daha fazla görüş açısı sağlamak amacıyla küçük bir ayna takılıyor.