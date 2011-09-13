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Dünya

NASA, astronot yemeği satacak ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 22:50

-NASA, astronot yemeği satacak ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kullanımdan kaldırılan uzay mekikleri programından kalma astronot yemekleri ve ısı kalkanı seramiklerini ABD'deki okullara satacak. NASA, tüketilmesini önermediği 350 suyu alınmış astronot yemeği ile 3 bin termal seramiği ilk isteyen okullara teslim edecek. Emekliye ayrılan uzay mekiklerinin sergileneceği Los Angeles, New York, Florida ve Washington bölgesi dışındaki okullara verilecek, bir astronot yemeği (1 antre, 1 tatlı ve 1 içecek) 28 dolara (yaklaşık 48 TL) ve bir ısı kalkanı seramiği de 23,40 dolara (yaklaşık 40 TL) satılacak.  NASA, okullara gönderilecek seramiklerin mekiklerin üzerinden sökülmeyeceğini, bunların test seramikleri olacağını bildirdi. Mekiklerin gösterge panelleri, pilot koltukları, iniş takımları gibi birçok parçası ülkedeki çeşitli müze ve yerlerde de sergilenecek. Mekiklerin ısı kalkanında kullanılan seramikler ayrıca hatıra eşya olarak son derece gözde bir parça.  Kennedy Uzay Merkezinin bir çalışanı hakkında bu yıl içinde ısı kalkanı seramiklerini eBay'de tanesi 600 ila 800 dolardan sattığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

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