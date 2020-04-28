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NASA açıkladı: 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olabilir

Bu ihtimalin yüzde 75 olduğu bilgisinin altı çizildi

28 Nisan 2020 21:28

Bilim insanları 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olabileceğini, olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

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