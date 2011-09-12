-NASA, 11 Eylül görüntülerini yayınladı ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 11 Eylül 2001'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yaparken astronot Frank Culbertson tarafından çekilen New York'taki İkiz Kuleler'e yönelik saldırıların görüntülerini yayınladı. Amerikalı astronot Culbertson, o anları anlatırken, tam romanını okumaya hazırlanırken, New York'a saldırı düzenlendiğini duyduğunu belirterek, ''Pencereden baktım, ikinci gökdelen yıkılırken görüntü çekmeye başladık. Ne olduğunu tam olarak bilmiyordum, ama gerçekten kötü bir şey olduğunu anlamıştım, çünkü Manhattan'ın üzerini dev bir toz bulutu kaplamıştı'' diye konuştu. Culbertson, olup biteni uzaydan izlemenin acı verici ve çok tuhaf bir duygu olduğunu söyleyerek, ''Acı verici, çünkü ülkenizini bir yerinin yaralandığını görüyorsunuz'' dedi. Öte yandan, NASA'nın Ocak 2004'te Mars'a gönderdiği ikiz tekerlekli robotların yapımında terör saldırılarında yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin enkazından kurtarılan alüminyumun kullanıldığı ortaya çıktı. Spirit ve Opportunity adlı robotların yapımında NASA ile çalışan ve saldırıların Manhattan'da bulunan merkez ofisini olumsuz etkilediği Honeybee Robotics şirketinin çalışanları, felaketin sonrasında, enkazdan çıkarılan bazı malzemeleri saldırılarda ölenlerin anısını yaşatmak için bu robotlarda kullanmaya karar verdiklerini belirttiler. Opportunity'nin hala faal olduğu ikiz robotların üzerinde Amerikan bayrağı bulunan metal kablo koruma bölümünün bu enkazdan çıkarılan alüminyumdan yapıldığı kaydedildi.