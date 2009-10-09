Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), su bulma umuduyla Ay'ın güney kutbunu "bombaladı."









"space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın "Lunar Crater Observation and Sensing Satellite" (LCROSS) adı verilen uzay aracı, ikiye ayrılarak, birkaç dakika arayla Ay'a çarptı.

Uzay aracının ilk önce üst katı güney kutbundaki Cabeus kraterine çarparak, Ay'dan 15 km öteye enkaz ve toz bulutu çıkmasına yol açması bekleniyor.

Ardından enkaz bulutunun üzerinde uçacak LCROSS'un geriye kalan parçası, bunları toplayıp analiz edecek ve saatte 8 bin km hızla Ay'a çarpmadan önce su izlerini araştıracak.

Ayrıca dünya ve uzaydaki teleskoplar da çarpışma anını izleyebildi.

Ay'da su olduğu daha önceki araştırmalarda belirlenmesine karşın, bu "bombardımanla" suyun keşfi burada kalıcı bir üs kurmak olasılığını artıracak.

Çarpışma Türkiye saatiyle 14.30'ta gerçekleşti. Çarpışma NASA TV'den canlı olarak yayınlanıyor.

Suyun peşinde

BBC'de yer alan habere göre son 50 yılda çeşitli gerekçelerle Ay yüzeyine 20 kadar araç çarptırıldı.

Ancak Durham Üniversitesi'nin fizikçilerinden Doktor Vincent Eke, bu gibi bir amaçla daha önce hiç böyle bir deney yapılmadığını söyledi.

Çok ufak bir alanı inceleyeceklerini söyleyen Eke, ancak istedikleri gibi çarpma parçacıkların saçılmasına yol açarsa, bunun önemli bulgular sağlayacağını belirtti.

Bilimadamları deneyin yüzeyde buz halinde su bulunduğunu teyit etmesinin önemli bir keşif olacağını belirtiyor.

Ay'da su varlığı, insanların uyduyu daha yakından keşfi ve kalıcı üsler kurulması için hayati bir kaynak olabilir.

Bilim adamları uzun zamandır Ay'ın kutuplarındaki kraterlerde buz halinde su olabileceğine inanıyor, ancak bunun varlığı daha önce hiç verilerle kanıtlanmadı.